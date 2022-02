"Uomini e Donne", Carmela contro Franco: "Non sono la riserva di nessuno" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si era presentata a ' Uomini e Donne ' per conoscere Franco , ma lui l'aveva mandata a casa perché non interessato. Si tratta di Carmela, dama passeggera al trono over che però ha fatto ritorno nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si era presentata a '' per conoscere, ma lui l'aveva mandata a casa perché non interessato. Si tratta di, dama passeggera al trono over che però ha fatto ritorno nella ...

