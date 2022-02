Udinese-Salernitana | la partita dovrà essere disputata

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Accolto il ricorso della, respinti quelli presentati da Inter ed: sono queste le decisioni adottate oggi dalla Corte Sportiva d`Appello Nazionale-sezioni riunite in merito alle tre gare, Bologna-Inter ed Atalanta-legate ad episodi di Covid registrati all`interno delle squadre.Pertanto la Corte, accogliendo il reclamo della, ha annullato la decisione della perdita della gara 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica. La Corte ha altresì stabilito che si giocherà la gara Bologna-Inter nella data stabilita dalla Lega di Serie A, mentre ha omologato il risultato di-Atalanta.

