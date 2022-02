Ucraina, la disperazione di un padre napoletano: «Temo per mio figlio deportato lì dalla mia ex» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Teme per la vita di suo figlio Gennaro Palumbo (nella foto Ansa), commerciante napoletano di 38 anni a cui la ex, nel 2017, ha portato via il figlio quando il piccolo aveva appena poco più di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Teme per la vita di suoGennaro Palumbo (nella foto Ansa), commerciantedi 38 anni a cui la ex, nel 2017, ha portato via ilquando il piccolo aveva appena poco più di...

Advertising

MicheleCinotti1 : RT @mattinodinapoli: Crisi Ucraina, la disperazione di un padre napoletano: «Temo per mio figlio 'deportato' lì dalla mia ex» - mattinodinapoli : Crisi Ucraina, la disperazione di un padre napoletano: «Temo per mio figlio 'deportato' lì dalla mia ex» - MicheleCrow : Ogni anno sembra si voglia creare un pretesto per portare disperazione, fame e distruzione. Se avete tutta questa… - naty_bibble2512 : @ProfetaNeroAzz1 @aperegina61 Ma mare di disperazione de che? Ho una amica ucraina e parliamo solo di questo ormai,… - CalosiGuido : Probabilmente grandi quanto quelle - magari non in campo bellico convenzionale - in caso di invasione russa dell’Uc… -