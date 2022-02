Ucraina, Kiev a compagnie aeree: 'Da oggi non volate sul Mar Nero'. Domani Scholz a Mosca (Di lunedì 14 febbraio 2022) Va avanti anche se a rilento il lavoro della diplomazia per scongiurare un attacco russo in Ucraina, che sembra essere sempre più imminente. Ed è corsa ai rifornimenti di armi. Fonti americane ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Va avanti anche se a rilento il lavoro della diplomazia per scongiurare un attacco russo in, che sembra essere sempre più imminente. Ed è corsa ai rifornimenti di armi. Fonti americane ...

Advertising

Piu_Europa : E’ il buon esempio democratico che viene da Kiev a spaventare Putin, impegnato com’è a soffocare in patria qualsias… - Agenzia_Ansa : Crisi in Ucraina, il mondo è in allarme mentre Kiev tenta di mantenere la calma. Ma sotto la coltre di apparente no… - mauroberruto : Sono stato tre volte in #Ucraina, grazie alla pallavolo. Ricordo #Kiev, #Odessa e #Kharkiv dove c'è l'unico monumen… - 1970Germano : #Ucraina e #Russia a un passo dalla #guerra. Un'ora di telefonata tra Putin e Biden Gli Usa evacuarenno l'ambasc… - giuliog : RT @sole24ore: #Ucraina, Biden a Zelensky: risposta decisa in caso di attacco. Kiev chiede riunione Osce con Russia entro 48 ore https://… -