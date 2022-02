**Ucraina: Boldrini (Pd), 'invio militari italiani con Nato? Spero non si arrivi a questo'** (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Intanto, Spero che non ci si arrivi. Mi auguro non si arrivi a questo punto, che non sia necessaria una decisione del genere e che si raggiunga un accordo perchè la guerra sarebbe catastrofica e va scongiurata". Così Laura Boldrini del Pd risponde all'Adnkronos in merito alla possibilità che truppe italiane vengano coinvolte con la Nato nella crisi ucraina e che quindi il Parlamento debba votare per autorizzare l'eventuale missione. Nel caso ci fosse un voto in Parlamento, quale sarebbe la sua posizione? "Ancora è prematuro parlare di intervento di nostri militari, un intervento che ovviamente sarebbe attraverso la Nato. Valuteremo quale sarà la proposta che ci verrà fatta in sede Nato e poi decideremo. E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Intanto,che non ci si. Mi auguro non sipunto, che non sia necessaria una decisione del genere e che si raggiunga un accordo perchè la guerra sarebbe catastrofica e va scongiurata". Così Lauradel Pd risponde all'Adnkronos in merito alla possibilità che truppe italiane vengano coinvolte con lanella crisi ucraina e che quindi il Parlamento debba votare per autorizzare l'eventuale missione. Nel caso ci fosse un voto in Parlamento, quale sarebbe la sua posizione? "Ancora è prematuro parlare di intervento di nostri, un intervento che ovviamente sarebbe attraverso la. Valuteremo quale sarà la proposta che ci verrà fatta in sedee poi decideremo. E' ...

