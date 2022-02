Trento, omicidio Agitu: pm chiede 19 anni e 4 mesi per reo confesso (Di lunedì 14 febbraio 2022) commenta Diciannove anni e 4 mesi, Il massimo della pena consentita dal rito abbreviato, per l'omicidio e la violenza sessuale di Agitu Ideo Gudeta, l'allevatrice di capre di razza mochena fuggita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022) commenta Diciannovee 4, Il massimo della pena consentita dal rito abbreviato, per l'e la violenza sessuale diIdeo Gudeta, l'allevatrice di capre di razza mochena fuggita ...

Ultime Notizie dalla rete : Trento omicidio Omicidio di Agitu: il pm chiede 19 anni e 4 mesi per Adams TRENTO. Il pm Giovanni Benelli ha chiesto al gup di Trento Enrico Borrelli di applicare la pena di 19 anni e quattro mesi di reclusione a Suleiman Adams ...22 anni e sei mesi per omicidio volontario e ...

