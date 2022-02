Traffico Roma del 14-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in corso una manifestazione in piazza Venezia possibili rallentamenti e chiusure temporanee già interdette alPiazza del parlamento via dei Prefetti in via Tomacelli e via del Corso quest’ultima nel tratto che va da Largo Chigi a Piazza Venezia in zona piramide disagi per un incidente avvenuto sul piazzale Ostiense di fronte la stazione della metro però lentamente nelle relazioni su via Cassia all’altezza di via di Grottarossa è lungo via Prenestina in prossimità di via dell’Acqua Vergine dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità