Tensione Ucraina-Russia, l’Ue: “Prepariamoci per il flusso di rifugiati” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bruxelles – Crisi Ucraina-Russia, la Commissione Europea sta lavorando per farsi trovare “pronta” nel caso in cui un attacco russo al Paese provocasse un flusso di rifugiati provenienti da questo Paese verso gli Stati membri dell’Ue, in primis quelli che condividono confini con l’ex repubblica sovietica, come Polonia e Ungheria. A confermarlo è la vice portavoce capo dell’esecutivo Ue, Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Oltre alle sanzioni – dice Spinant – il secondo binario del nostro lavoro è la preparazione. Lavoriamo su tutti i possibili aspetti” che potrebbe comportare un’aggressione russa “e le migrazioni e i rifugiati sono uno di questi aspetti. Saremo pronti per qualsiasi cosa accada” e, a questo fine, “lavoriamo con i nostri Stati membri. Il processo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bruxelles – Crisi, la Commissione Europea sta lavorando per farsi trovare “pronta” nel caso in cui un attacco russo al Paese provocasse undiprovenienti da questo Paese verso gli Stati membri del, in primis quelli che condividono confini con l’ex repubblica sovietica, come Polonia e Ungheria. A confermarlo è la vice portavoce capo dell’esecutivo Ue, Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Oltre alle sanzioni – dice Spinant – il secondo binario del nostro lavoro è la preparazione. Lavoriamo su tutti i possibili aspetti” che potrebbe comportare un’aggressione russa “e le migrazioni e isono uno di questi aspetti. Saremo pronti per qualsiasi cosa accada” e, a questo fine, “lavoriamo con i nostri Stati membri. Il processo ...

