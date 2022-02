Super green pass, domani scatta l’obbligo per gli over 50. Ricciardi: “Deve restare tutto l’anno” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Mentre la pandemia è agli sgoccioli e l’Europa sta allentando le restrizioni, in Italia da domani scatta l’obbligo di Super green pass per gli over 50 e il consulente di Speranza, Walter Ricciardi afferma: “l’obbligo Deve restare tutto l’anno”. In controtendenza rispetto a gran parte dei Paesi Ue, in Italia non solo sono ancora in vigore tutte le restrizioni anti Covid come nel pieno della pandemia (ad eccezione della mascherina all’aperto), ma la stretta aumenta ancora. Da domani scatta l’obbligo di Super green pass per i lavoratori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Mentre la pandemia è agli sgoccioli e l’Europa sta allentando le restrizioni, in Italia dadiper gli50 e il consulente di Speranza, Walterafferma: “”. In controtendenza rispetto a gran parte dei Paesi Ue, in Italia non solo sono ancora in vigore tutte le restrizioni anti Covid come nel pieno della pandemia (ad eccezione della mascherina all’aperto), ma la stretta aumenta ancora. Dadiper i lavoratori ...

