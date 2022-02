Sileri “Green pass non eterno, ma prematuro parlare di abolirlo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Sono uno dei sostenitori del Green pass fin da subito. Credo che questa diversa circolazione del virus, con la variante Omicron che sembra essere meno aggressiva contro il polmone e agisce su una popolazione largamente vaccinata, ci pone dinanzi alla necessità di una rimodulazione di ciò che abbiamo fatto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, parlando con i cronisti a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2021-2022 dell'Università Vita-Salute San Raffaele a Milano.Tuttavia, ha continuato Sileri, “io credo sia prematuro oggi parlare di eliminazione del super Green pass ma una rimodulazione può essere necessaria”. Alla domanda sui tempi, il sottosegretario ha risposto: “Osserviamo i dati, vediamo se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Sono uno dei sostenitori delfin da subito. Credo che questa diversa circolazione del virus, con la variante Omicron che sembra essere meno aggressiva contro il polmone e agisce su una popolazione largamente vaccinata, ci pone dinanzi alla necessità di una rimodulazione di ciò che abbiamo fatto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, parlando con i cronisti a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2021-2022 dell'Università Vita-Salute San Raffaele a Milano.Tuttavia, ha continuato, “io credo siaoggidi eliminazione del superma una rimodulazione può essere necessaria”. Alla domanda sui tempi, il sottosegretario ha risposto: “Osserviamo i dati, vediamo se ...

