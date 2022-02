Sci di fondo | Frida Karlsson come gli inglesi a Wembley | rifiuta la medaglia sul podio – VIDEO

Advertising

Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - poliziadistato : Oro??e argento?? per le #Fiammeoro a #Pechino2022 nel #Curling e sci di fondo Il #capodellaPolizia Lamberto Giannin… - davide8728 : RT @Nicola89144151: Gli ascolti di Rai 2: Olimpiadi (Sci di Fondo) 771.000 spettatori Tg2 Dossier 237.000 Citofonare Rai 2 542.000 SIPAR… - Nicola89144151 : Gli ascolti di Rai 2: Olimpiadi (Sci di Fondo) 771.000 spettatori Tg2 Dossier 237.000 Citofonare Rai 2 542.000 SIPARIO -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Insomma oggi si chiude un altro bel weekend e Schilpario rimane uno dei punti fermi per lodiazzurro. Per la prossima stagione c'è anche la candidatura prestigiosa per ospitare la Coppa ...Pavullo; 3 Cenci Roberta S. C. Gallio A. S. D.; 4 Negrini Erica Amateursciclub Sesvenna; 5 Gismondi Maria G. S. Fiamme Oro; 6 Salvadori Manuela S. C. Alta Valtellina U20 MEN 1 Barp Elia G. ...staffetta 4×10 km maschile per lo sci di fondo, inseguimento maschile e inseguimento femminile per il biathlon, staffetta femminile e 500 metri maschile per lo speed skating. L’Italia spera di essere ...toccherà anche allo sci di fondo: il 26 e 27 febbraio Pescocostanzo sarà sede della finale del prestigioso Criterium Interappenninico.