Sci alpino, oggi niente gare a Pechino 2022. Calendario prossimi eventi, programma, tv, streaming (Di lunedì 14 febbraio 2022) oggi lunedì 14 febbraio non si disputano gare di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Spazio esclusivamente all’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile, preludio alla grande gara che domani assegnerà le medaglie in questa specialità. Si proseguirà poi mercoledì 16 febbraio con lo slalom e giovedì 17 febbraio con la combinata femminile. Nel weekend la grande chiusura: sabato 19 febbraio toccherà al team event, la prova a squadre con cui si concludranno i Giochi per questo sport. L’Italia spera di essere protagonista e si deve giocare alcune carte di lusso: Sofia Goggia in discesa, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli in slalom, Federica Brignone in combinata, oltre al possibile jolly del team event dove dovremmo vedere all’opera nomi importanti come Marta ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)lunedì 14 febbraio non si disputanodi scialle Olimpiadi Invernali di. Spazio esclusivamente all’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile, preludio alla grande gara che domani assegnerà le medaglie in questa specialità. Si proseguirà poi mercoledì 16 febbraio con lo slalom e giovedì 17 febbraio con la combinata femminile. Nel weekend la grande chiusura: sabato 19 febbraio toccherà al team event, la prova a squadre con cui si concludranno i Giochi per questo sport. L’Italia spera di essere protagonista e si deve giocare alcune carte di lusso: Sofia Ga in discesa, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli in slalom, Federica Brignone in combinata, oltre al possibile jolly del team event dove dovremmo vedere all’opera nomi importanti come Marta ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - OA_Sport : #SCIALPINO C'è ottimismo nel clan azzurro sulle condizioni di Sofia Goggia. Le parole del fisioterapista della sele… - pointofnews : #live #sci alpino, #prova #discesa #olimpiadi 2022 in #diretta: ultimo test per #sofia #goggia prima della gara. Lo… - FScalmati : RT @galatacla: Più che di 'valanga azzurra' nello sci alpino possiamo parlare di 'FRANA ROVINOSA' a queste #Olimpiadi. Tutti a casa. Azzera… -