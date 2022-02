Sampdoria | la storia di Falcone | così si è preso il posto da titolare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dall’ennesima stagione in prestito alla conferma tra i pali blucerchiati: ecco comesi èlaLadi Wladimiroha dell’incredibile. Dopo una stagione da assoluto protagonista in Serie B con la maglia del Cosenza – culminata a fine stagione con la retrocessione -, il portiere classe ’95 è stato confermato nella rosa di Roberto D’Aversa per il ritiro estivo. Difficile, quasi impossibile, strappare la titolarità a Emil Audero. Se non per qualche partita di Coppa Italia. Nonostante ogni ostacolo sul proprio cammino,ha saputo aspettare la sua occasione: è il 16 dicembre, ecco il debutto stagionale contro il Torino. Parate e vittoria, poi un’altra coincidenza: Audero è costretto al cambio contro la Roma, una settimana più tardi, ...

Ladi Wladimiro Falcone è quella di un ragazzo che non ha mai mollato un centimetro . E' un ... Ladi Marotta lo pesca e lo porta a Genova, poco più che bambino. Da lì ...La storia di Falcone negli anni successivi è sempre la stessa: non fa in tempo a ritornare alla Sampdoria che deve subito riprendere il treno per nuove destinazioni.. Nel 2018, dopo una brevissima ...