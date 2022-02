Ronaldo-Rangnick, è guerra: per Cr7 il tedesco non è in grado di allenare il Manchester United (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono giorni frenetici per lo spogliatoio del Manchester United. Alla crisi di risultati e di prestazioni s’aggiunge la rabbia dei leader della squadra verso Ralf Rangnick. Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano spagnolo As, a guidare la rivolta dei calciatori verso l’allenatore tedesco sarebbe proprio Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese ritiene che Rangnick non sia in grado di guidare il Manchester United. L’avvicendamento tra lui e Solskjaer, ad ora, non ha dato i frutti sperati. Le dichiarazioni dell’ex Lipsia di venerdì hanno peggiorato la situazione: Rangnick ha rimproverato a Cr7 poca efficienza nel concretizzare il gioco dei Red Devils. Da quel momento la frattura tra i due è totale. In ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono giorni frenetici per lo spogliatoio del. Alla crisi di risultati e di prestazioni s’aggiunge la rabbia dei leader della squadra verso Ralf. Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano spagnolo As, a guidare la rivolta dei calciatori verso l’allenatoresarebbe proprio Cristiano: il fuoriclasse portoghese ritiene chenon sia indi guidare il. L’avvicendamento tra lui e Solskjaer, ad ora, non ha dato i frutti sperati. Le dichiarazioni dell’ex Lipsia di venerdì hanno peggiorato la situazione:ha rimproverato a Cr7 poca efficienza nel concretizzare il gioco dei Red Devils. Da quel momento la frattura tra i due è totale. In ...

