Ranking WTA (14 febbraio 2022): Ashleigh Barty domina. Camila Giorgi 29ma, Jasmine Paolini sale ancora (Di lunedì 14 febbraio 2022) Al termine della settimana in cui si è disputato il 500 di San Pietroburgo, è stato rilasciato il nuovo Ranking WTA, che vede tra le prime posizioni della classifica salire dal nono al sesto posto l’estone Anett Kontaveit, vincitrice del torneo russo. Regina incontrastata è sempre l’australiana Ashleigh Barty, vincitrice del primo torneo stagionale dello Slam. Top 10 WTA (Ranking al 14.02.2022)1 Ashleigh Barty (Australia) 8330 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 5698 3 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5533 4 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4452 5 Paula Badosa (Spagna) 4429 6 Anett Kontaveit (Estonia) 4241 7 Garbine Muguruza (Spagna) 4195 8 Maria Sakkari (Grecia) 4191 9 Iga Swiatek (Polonia) 3986 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3070 In casa Italia la numero 1 resta ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Al termine della settimana in cui si è disputato il 500 di San Pietroburgo, è stato rilasciato il nuovoWTA, che vede tra le prime posizioni della classifica salire dal nono al sesto posto l’estone Anett Kontaveit, vincitrice del torneo russo. Regina incontrastata è sempre l’australiana, vincitrice del primo torneo stagionale dello Slam. Top 10 WTA (al 14.02.)1(Australia) 8330 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 5698 3 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5533 4 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4452 5 Paula Badosa (Spagna) 4429 6 Anett Kontaveit (Estonia) 4241 7 Garbine Muguruza (Spagna) 4195 8 Maria Sakkari (Grecia) 4191 9 Iga Swiatek (Polonia) 3986 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3070 In casa Italia la numero 1 resta ...

