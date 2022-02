Prove di disgelo nel centrodestra (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Primi, timidi, tentativi di disgelo nel centrodestra. Matteo Salvini usa l'occasione della ricorrenza di San Valentino per inviare quello che definisce un "dolce biglietto" a Giorgia Meloni per sciogliere le incomprensioni della partita Quirinale. "Superiamo gli interessi di parte. La gente non vuole litigi e battibecchi. Uniti si vince. Sto lavorando con Berlusconi e Meloni perché solo uniti si vince", dice il segretario della Lega. Ora bisogna vedere cosa risponderà la leader di Fratelli d'Italia all'amo lanciato dal leghista, nell'intervista programmata alla stessa radio. Ma è un fatto che, anche se il tavolo nazionale non esiste più al momento, i vari tavoli locali stanno lavorando per arrivare a intese per presentare candidati comuni alle prossime amministrative. In questo senso, nel centrodestra, viene apprezzata la ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Primi, timidi, tentativi dinel. Matteo Salvini usa l'occasione della ricorrenza di San Valentino per inviare quello che definisce un "dolce biglietto" a Giorgia Meloni per sciogliere le incomprensioni della partita Quirinale. "Superiamo gli interessi di parte. La gente non vuole litigi e battibecchi. Uniti si vince. Sto lavorando con Berlusconi e Meloni perché solo uniti si vince", dice il segretario della Lega. Ora bisogna vedere cosa risponderà la leader di Fratelli d'Italia all'amo lanciato dal leghista, nell'intervista programmata alla stessa radio. Ma è un fatto che, anche se il tavolo nazionale non esiste più al momento, i vari tavoli locali stanno lavorando per arrivare a intese per presentare candidati comuni alle prossime amministrative. In questo senso, nel, viene apprezzata la ...

