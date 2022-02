Prendi una donna | tra cellulari e dichiarazioni d’amore | Marco Ferradini e Syria

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sui social gira uno di quei post che vengono copiati e incollati, tipo catena di sant’Antonio, solo che è un post innocuo, anzi, volendo anche divertente. Quello che il post chiede, o meglio, che il titolare del profilo che condivide il post chiede ai propri “amici” è di indicare chi, tra i loro cari, è uso non rispondere mai al telefono, almeno non al primo colpo. Si chiede, infatti, se dal rispondere a una chiamata dipendesse la tua vita a chi non chiameresti mai, o, viceversa, se dal non rispondere dipendesse, etc etc. Bene, credo che senza ombra di dubbio, capitasse davvero una situazione simile a quella proposta dal post in questione, nessuno dei miei familiari o amici chiamerebbe me. Non perché io sia solito disinteressarmi di chi mi chiama, intendiamoci, ma semplicemente perché, per ragioni che mi sfuggono, io fatico proprio a accorgermi che mi stanno chiamando, e novanta ...