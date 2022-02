Preferisco di no (Di lunedì 14 febbraio 2022) Di Vincenzo Calafiore 14 Febbraio 2022 Udine Mi sono chiesto no una volta, ma mille volte chi sono io e che cosa sono. Scrivo dei testi ritenuti non da me, ma di chi la Cultura la conosce e sa riconoscerla, dei testi importanti e misteriosi, di gorghi profondi. Uno capace di tessere la sua trama da scrivano che sono, capace di dire : – – ! Una resistenza passiva al gioco del potere e della notorietà dell’uomo; quel – – è un qualcosa di importante, che mi ha catturato, me lo porto dentro, non lo vedi quel no, ma c’è, è sempre stato lì ! Sono un uomo che piuttosto si ferma, invece di andare avanti, che oppone ad ogni richiesta il suo – – ! In questo mondo pericolosamente idiota tutto è standardizzato, le storie in televisione o su internet, non hanno moralità. La letteratura, racconta storie. La televisione dà informazioni. La letteratura coinvolge. E’ una ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Di Vincenzo Calafiore 14 Febbraio 2022 Udine Mi sono chiesto no una volta, ma mille volte chi sono io e che cosa sono. Scrivo dei testi ritenuti non da me, ma di chi la Cultura la conosce e sa riconoscerla, dei testi importanti e misteriosi, di gorghi profondi. Uno capace di tessere la sua trama da scrivano che sono, capace di dire : – – ! Una resistenza passiva al gioco del potere e della notorietà dell’uomo; quel – – è un qualcosa di importante, che mi ha catturato, me lo porto dentro, non lo vedi quel no, ma c’è, è sempre stato lì ! Sono un uomo che piuttosto si ferma, invece di andare avanti, che oppone ad ogni richiesta il suo – – ! In questo mondo pericolosamente idiota tutto è standardizzato, le storie in televisione o su internet, non hanno moralità. La letteratura, racconta storie. La televisione dà informazioni. La letteratura coinvolge. E’ una ...

