Oggi Spalletti terrà una seduta d’allenamento “particolare” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La ripresa degli allenamenti del Napoli – dopo la domenica di riposo concessa in seguito al pareggio contro l’Inter – è prevista per questa mattina. Non sarà però esclusivamente una seduta tecnico-tattica o atletica, perché Spalletti ha intenzione di tenere anche una seduta motivazionale per tenere alto il morale e l’autostima dei suoi giocatori. FOTO: Getty – Napoli Inter Come riferisce Tuttosport, infatti, tramite la video analisi l’allenatore azzurro spiegherò ai suoi i motivi per cui avrebbero dovuto vincere contro l’Inter. Le occasioni più chiare, infatti, le ha certamente avute il Napoli, con l’Inter brava a concretizzare l’unica vera palla gol che ha avuto a disposizione. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) La ripresa degli allenamenti del Napoli – dopo la domenica di riposo concessa in seguito al pareggio contro l’Inter – è prevista per questa mattina. Non sarà però esclusivamente unatecnico-tattica o atletica, perchéha intenzione di tenere anche unamotivazionale per tenere alto il morale e l’autostima dei suoi giocatori. FOTO: Getty – Napoli Inter Come riferisce Tuttosport, infatti, tramite la video analisi l’allenatore azzurro spiegherò ai suoi i motivi per cui avrebbero dovuto vincere contro l’Inter. Le occasioni più chiare, infatti, le ha certamente avute il Napoli, con l’Inter brava a concretizzare l’unica vera palla gol che ha avuto a disposizione.

Advertising

Spazio_Napoli : Oggi Spalletti terrà una seduta d’allenamento “particolare” - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Infortunio Politano e Lobotka, difficile vederli con il Barcellona! Oggi i tempi di recupero: Spalletti ha già in m… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #Spalletti lavorerà per tenere alta l’autostima dei suoi. Oggi, spiegazione con video-analisi di #NapoliInter https://… - _SiGonfiaLaRete : #Spalletti lavorerà per tenere alta l’autostima dei suoi. Oggi, spiegazione con video-analisi di #NapoliInter… -