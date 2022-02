Nba 2021/2022: i Celtics si impongono sugli Hawks, Minnesota ok con i Pacers (Di lunedì 14 febbraio 2022) I risultati dei match di Nba 2021/2022 nella serata italiana del 13 febbraio. I Boston Celtics hanno la meglio sugli Atlanta Hawks con il punteggio di 105-95, confermando così l’ottimo momento di forma. La gara non inizia nel migliore dei modi per Tatum e compagni, sotto di 13 lunghezze nel primo quarto, ma poi capaci di ribaltarla proprio grazie ai 38 punti del fenomeno di St. Louis. Trae Young ne segna 30 ma non basta, mentre Danilo Gallinari mette a referto 5 punti, 2/8 dal campo in 23 minuti. L’altra gara ha visto prevalere i Minnesota Timberwolves sugli Indiana Pacers per 129-120. L’unico acuto della squadra di Hield avviene nel terzo quarto, ma non basta per ribaltare una contesa fin da subito favorevole alla squadra di ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) I risultati dei match di Nbanella serata italiana del 13 febbraio. I Bostonhanno la meglioAtlantacon il punteggio di 105-95, confermando così l’ottimo momento di forma. La gara non inizia nel migliore dei modi per Tatum e compagni, sotto di 13 lunghezze nel primo quarto, ma poi capaci di ribaltarla proprio grazie ai 38 punti del fenomeno di St. Louis. Trae Young ne segna 30 ma non basta, mentre Danilo Gallinari mette a referto 5 punti, 2/8 dal campo in 23 minuti. L’altra gara ha visto prevalere iTimberwolvesIndianaper 129-120. L’unico acuto della squadra di Hield avviene nel terzo quarto, ma non basta per ribaltare una contesa fin da subito favorevole alla squadra di ...

