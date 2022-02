Michele Bravi | parole choc del Vip sul cantante | “Ma è una donna” La sua risposta è da applausi

Leggi su howtodofor

(Di martedì 15 febbraio 2022) Achille Lauro «non si capisce perché a Sanremo deve andare nudo e tatuato», Blanco, «quello che ha vinto, che pare sia eterosessuale, era vestito di pizzo»,«molto elegante, ma è tutto femmina». Provocatorio come sempre, Vittorio Sgarbi, ospite di Serena Autieri a «Dedicato» su Rai1, sabato scorso si è lasciato andare a una critica a ruota libera dei protagonisti del Festival di Sanremo, spiegando di non comprendere «la volontà di fare qualcosa che deve scandalizzare» che, a suo dire, molti cantanti hanno ostentato sul palco dell’Ariston, soprattutto con i look. Il commento del critico d’arte susi è allargato alla sua interpretazione della cover di Lucio Battisti: «C’era quell’altro che cantava una canzone di Battisti “come può uno scoglio”, che si chiama, ...