Megan Fox scherza: “Sono una tr..a e una casalinga al tempo stesso” (FOTO) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Megan Fox ha recentemente postato una FOTO su Instagram nella cui didascalia ha scherzato sul fatto che non credeva fosse possibile trasformare una tr..a in una casalinga. Megan Fox ha scelto Instagram per condividere alcune FOTO in cui ha posato da sola e con il fidanzato Machine Gun Kelly all'interno di un set monocromatico: i fan Sono rimasti molto colpiti dall'esilarante didascalia in cui Megan ha ironizzato sul fatto che non credeva che una come lei potesse diventare una "donna di casa". La Fox, per la prima immagine con MGK, ha indossato un top scollato senza maniche che ha abbinato ad un paio di pantaloni viola attillati. Nel secondo scatto, in cui invece posa da sola, ha accessoriato l'outfit con una borsa con un motivo zebrato, lasciando … Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022)Fox ha recentemente postato unasu Instagram nella cui didascalia hato sul fatto che non credeva fosse possibile trasformare una tr..a in unaFox ha scelto Instagram per condividere alcunein cui ha posato da sola e con il fidanzato Machine Gun Kelly all'interno di un set monocromatico: i fanrimasti molto colpiti dall'esilarante didascalia in cuiha ironizzato sul fatto che non credeva che una come lei potesse diventare una "donna di casa". La Fox, per la prima immagine con MGK, ha indossato un top scollato senza maniche che ha abbinato ad un paio di pantaloni viola attillati. Nel secondo scatto, in cui invece posa da sola, ha accessoriato l'outfit con una borsa con un motivo zebrato, lasciando …

missisAki_ : Nella vita potevo essere Megan fox, ma purtroppo sono quella dietro di lei..?? - 91Ioufairy : noooo vabbe ho visto ora su insta che mrdanielmakeup ha truccato megan fox io innamorata dei suoi make up - casvs_belli : mrdaniel ha truccato anche Megan Fox ma che sogno mamma mia fare quello che ami e arrivare così in alto, chissà cosa si prova - malinconicassai : o mio dio mr Dani ha truccato MEGAN FOX STO URLANDO - nikatossica : Brutto ratto schifoso puzzone stai assolutamente lontano dalla mia ragazza già stai tenendo in ostaggio Megan Fox -

