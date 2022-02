Maurizio Costanzo diretto su Isola dei famosi 2022: “Speriamo che …” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra poche settimane si concluderà questa lunghissima edizione del Grande fratello vip e inizierà l’Isola dei famosi. A marzo, quindi, ci saranno due appuntamenti molto importanti per tutti i telespettatori di Canale 5. Il Grande fratello vip chiuderà i battenti dopo tanti mesi. Ricordiamo che i gieffini sono chiusi all’interno della casa più spiata d’Italia dal mese di settembre. Ad ogni modo, per un reality che va, un altro viene e c’è grande attesa per l’inizio dell’Isola dei famosi che vedrà anche quest’anno Ilary Blasi al timone. Si comincia a pensare al cast ma ancora non sembrano esserci delle conferme. Ad ogni modo, a parlare in queste ore è stato Maurizio Costanzo. Ma cosa ha dichiarato? Isola dei famosi, tra un mese parte il reality più ... Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra poche settimane si concluderà questa lunghissima edizione del Grande fratello vip e inizierà l’dei. A marzo, quindi, ci saranno due appuntamenti molto importanti per tutti i telespettatori di Canale 5. Il Grande fratello vip chiuderà i battenti dopo tanti mesi. Ricordiamo che i gieffini sono chiusi all’interno della casa più spiata d’Italia dal mese di settembre. Ad ogni modo, per un reality che va, un altro viene e c’è grande attesa per l’inizio dell’deiche vedrà anche quest’anno Ilary Blasi al timone. Si comincia a pensare al cast ma ancora non sembrano esserci delle conferme. Ad ogni modo, a parlare in queste ore è stato. Ma cosa ha dichiarato?dei, tra un mese parte il reality più ...

Advertising

1f6eed3c8c1c4e4 : @enricomaino Aspettavo le 11 di sera su Maurizio Costanzo per ascoltare Aldo Busi... figurati se mi faccio condizio… - goldendaae23 : qual è il pianeta preferito di maurizio costanzo? nettuno - compgirodivite : Valerio Mastandrea compie 50 anni: l’amore per la Garbatella, gli inizi al Maurizio Costanzo Show, 9 segreti su di… - infoitcultura : Maria De Filippi e i dettagli intimi su Maurizio Costanzo: “Io e lui a letto…” - Susy__Susy : Non do perché.. sentendo parlare miriana..mi è venuto sto flash.. quando esce.. viene invitala ad una intervista c… -