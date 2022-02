Maturità 2022 | gli studenti saranno ammessi anche senza aver svolto le ore di PCTO

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 14 febbraio 2022) I, così come le prove Invalsi, nonrequisito d'accesso per laper quest'anno il Ministero continua nella strada tracciata: i percorsi di scuola-lavoro nonobbligatori per l'ammissione all'Esame di Stato. Deise ne parlerà all'orale. L'articolo .