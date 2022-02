Mascherine e materiale sanitario donati a Poggioreale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella giornata di oggi, il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha portato nel carcere di Poggioreale 3000 Mascherine FFP2, oltre che materiale sanitario (saturimetri, compresse per ipertensioni e cardiopatie, glucometro e strisce per glicemia). Nei giorni scorsi, erano già state consegnate 13mila Mascherine chirurgiche, due sedie a rotelle, pannoloni e coperte per i detenuti ammalati del reparto San Paolo. «Interventi del privato sociale e del volontariato sono piccole gocce nel mare dell’oceano, rispetto al carcere, alla sua dimensione disumana, al sovraffollamento – ha dichiarato, all’uscita da Poggioreale, il Garante campano Samuele Ciambriello – È facile dire che le carceri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella giornata di oggi, il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha portato nel carcere di3000FFP2, oltre che(saturimetri, compresse per ipertensioni e cardiopatie, glucometro e strisce per glicemia). Nei giorni scorsi, erano già state consegnate 13milachirurgiche, due sedie a rotelle, pannoloni e coperte per i detenuti ammalati del reparto San Paolo. «Interventi del privato sociale e del volontariato sono piccole gocce nel mare dell’oceano, rispetto al carcere, alla sua dimensione disumana, al sovraffollamento – ha dichiarato, all’uscita da, il Garante campano Samuele Ciambriello – È facile dire che le carceri ...

