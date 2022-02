Ma quale gas americano | la guerra in Ucraina sarebbe una catastrofe per l’Italia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 dic – Gaso gas russo? La partitanon è circoscritta al campo dell’Europa orientale. Si gioca su più fronti, sia energetici – essenzialmente legati alle forniture di gas – che strettamente geopolitici. E comunque vada a finire, a perdere davverosoltanto l’Europa. In primis, e soprattutto, proprio. Nel quadro geopolitico c’è un elemento su tutti da tenere in considerazione: l’acqua. La Russia, in una prospettiva a medio e lungo termine, sa bene di non poter restare bloccata in una gabbia ghiacciata. E’, a dirla tutta, una vecchia storia che potremmo far risalire al “Grande Gioco” tra Mosca e Londra, arcinota locuzione coniata da Kipling e magistralmente sviscerata da Hopkirk. Diversi decenni dopo dall’ormai irraggiungibile Mar Arabico, il conflitto latente si è però spostato ...

Il Primato Nazionale

