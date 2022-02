LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: uno-due tedesco con Friedrich e Lochner! 21esimo Baumgartner (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata 16.00 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto e un augurio di una buona serata! 15.57 Vediamo i migliori cinque tempi al termine della seconda manche: 1 Francesco Friedrich (GER) 1’58?38 2 Johannes Lochner (GER) +0.15 3 Rostislav Gaitiukevich (RUS) +0.94 4 Christoph Hafer (GER) +0.99 5 Michael Vogt (SUI) +1?09 15.54 Domani, alle 13:10 ci sarà la terza manche. Alle 14:40 la quarta e decisiva manche. 15.51 Ventunesimo l’azzurro Bamugartner, che dunque rispetto alla prima manche perde una posizione. Il distacco dalla top 10 è di 0.86. 15.48 Abbiamo dunque in prima posizione il tedesco Francesco Friedrich; dietro di lui, a +0.15, il connazionale Lochner. Terzo tempo per il russo Rostislav Gaitiukevich. 15.45 ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata 16.00 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto e un augurio di una buona serata! 15.57 Vediamo i migliori cinque tempi al termine della seconda manche: 1 Francesco(GER) 1’58?38 2 Johannes Lochner (GER) +0.15 3 Rostislav Gaitiukevich (RUS) +0.94 4 Christoph Hafer (GER) +0.99 5 Michael Vogt (SUI) +1?09 15.54 Domani, alle 13:10 ci sarà la terza manche. Alle 14:40 la quarta e decisiva manche. 15.51 Ventunesimo l’azzurro Bamugartner, che dunque rispetto alla prima manche perde una posizione. Il distacco dalla top 10 è di 0.86. 15.48 Abbiamo dunque in prima posizione ilFrancesco; dietro di lui, a +0.15, il connazionale Lochner. Terzo tempo per il russo Rostislav Gaitiukevich. 15.45 ...

