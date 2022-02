L’ascensore sociale bloccato al Sud | l’economia del bonus e l’amore ai tempi dello smart working

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 febbraio 2022) EPPUR SI MUOVEL’Italia non è del tutto immobile. O almeno, non lo è una parte d’Italia. A dirlo è uno studio condotto da tre economisti italiani, Paolo Acciari, Alberto Polo e Gianluca Violante, che hanno dimostrato come nel nostro Paesenon è. Anzi, nel Nord Est le possibilità che hanno i figli di guadagnare più di padri e madri superano addirittura anche i più virtuosi Paesi scandinavi e molte città americane. Diverso è invece il caso del Sud Italia, dove lo status familiare resta determinante per il futuro dei figli. A meno che non si decida di emigrare altrove. Questione di redditi Il World Economic Forum, nell’ultimo report sulla mobilitàaveva piazzato l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi industrializzati sul fronte del social mobility index. La novità della ricerca italiana ...