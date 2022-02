L’apprendistato professionalizzante 

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si chiama apprendistato professionalizzante e altro non è che la risposta più completa alle esigenze di formazione e assunzioni di giovani talenti nelle aziende. Una misura non sempre conosciuta bene dalle imprese, ma che, in realtà, offre diversi vantaggi, tutti da scoprire. Di questo si parla oggi nella rubrica L’incentivo del lunedì di Time Vision.professionalizzante, o apprendistato di secondo livello, viene definito anche contratto di mestiere. Si rivolge ai giovani e giovanissimi di età compresa tra i 18 e i 29 anni.professionalizzante è la forma di contratto più usato dalle aziende interessate a inserire nei propri organici giovani di talento da formare, non rinunciando ad incentivi economici. Tra cui: un esonero retributivo totale per la formazione, con percentuali differenti aliquote contributive agevolate e ...