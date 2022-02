Jay White: “Voglio ringiovanire il Bullet Club” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ultimo Wrestler ad aver attraversato la fatidica Forbidden Door è, come ben sappiamo, Jay White, il quale ha raggiunto i vecchi amici Adam Cole, Nick e Matt Jackson nel corso dell’ultima puntata di Dynamite. In una recente intervista, Kingswitch ha rivelato la volontà di ringiovanire il Bullet Club e portarlo in più federazioni possibili, partendo proprio dall’AEW. Il Bullet Club secondo Switchblade “L’invito in AEW mi è stato mandato dal mio buon amico Adam Cole. Mi ha contattato chiedendomi esplicitamente se volessi dare una mano agli Young Bucks. Era il momento giusto perché mi è stato chiesto dalla persona giusta. Ciò che sto cercando di fare è ringiovanire e rinnovare il Bullet Club nel modo in cui lo vedo io. Alcuni ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ultimo Wrestler ad aver attraversato la fatidica Forbidden Door è, come ben sappiamo, Jay, il quale ha raggiunto i vecchi amici Adam Cole, Nick e Matt Jackson nel corso dell’ultima puntata di Dynamite. In una recente intervista, Kingswitch ha rivelato la volontà diile portarlo in più federazioni possibili, partendo proprio dall’AEW. Ilsecondo Switchblade “L’invito in AEW mi è stato mandato dal mio buon amico Adam Cole. Mi ha contattato chiedendomi esplicitamente se volessi dare una mano agli Young Bucks. Era il momento giusto perché mi è stato chiesto dalla persona giusta. Ciò che sto cercando di fare èe rinnovare ilnel modo in cui lo vedo io. Alcuni ...

