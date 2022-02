In sala “Una femmina”, ribellione di una donna alla ‘ndrangheta (Di martedì 15 febbraio 2022) E' un film potente, intenso, duro come possono essere dure le leggi che regolano la 'ndrangheta in un angolo isolato della Calabria. "Una femmina", presentato a Berlino nella sezione Panorama e nei cinema dal 17 febbraio, ruota attorno alla storia di una donna che si ribella a quelle ancestrali regole familiari che rendono la 'ndrangheta la più potente organizzazione criminale del mondo. Tratto dal libro "Fimmine ribelli" di Lirio Abbate, autore del soggetto insieme ad Edoardo De Angelis, è diretto da Francesco Costabile e interpretato da Lina Siciliano. La protagonista, Rosa, sembra vittima di un destino già segnato, ma decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta. A proposito dell'incontro con De Angelis, Costabile spiega: "Sentiva la necessità di ribaltare il punto di vista, cioè raccontare le donne, cioè adottare ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 febbraio 2022) E' un film potente, intenso, duro come possono essere dure le leggi che regolano la 'ndrangheta in un angolo isolato della Calabria. "Una", presentato a Berlino nella sezione Panorama e nei cinema dal 17 febbraio, ruota attornostoria di unache si ribella a quelle ancestrali regole familiari che rendono la 'ndrangheta la più potente organizzazione criminale del mondo. Tratto dal libro "Fimmine ribelli" di Lirio Abbate, autore del soggetto insieme ad Edoardo De Angelis, è diretto da Francesco Costabile e interpretato da Lina Siciliano. La protagonista, Rosa, sembra vittima di un destino già segnato, ma decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta. A proposito dell'incontro con De Angelis, Costabile spiega: "Sentiva la necessità di ribaltare il punto di vista, cioè raccontare le donne, cioè adottare ...

Advertising

NicolaPorro : Per Sala, #MilanoCortina sta diventando una via crucis. E il sindaco di Roma ha una confessione choc… ?? - AngeloCiocca : #Milano, l’assalto della #babygang al tram Atm: fa le flessioni sui binari e il lancio di sassi contro mezzo, condu… - DPCgov : È stata la più giovane donna responsabile di una sala operativa in Europa. Dal dottorato in Geofisica e Vulcanologi… - itti_stef : @Pandemonio___ Scusa, non ho detto il prezzo. 3 locali, 100 mq, sala, cucina abit. Due camere (una doppia e una sin… - filipiaz : RT @superabileinail: #SanValentino, il documentario di Paolo Ruffini sull’#Alzheimer. Il regista torna in sala il prossimo 14, 15 e 16 feb… -

Ultime Notizie dalla rete : sala Una Spezia, le pagelle di CM: Agudelo come a Milano, ma questa volta non basta Sala 5: non fornisce supporto in nessuna parte del campo.(11' st Colley 5: entra male, troppo ... Meglio quando si mette a specchio con Italiano ma la mancanza di piedi buoni contro una squadra ...

Berlino: Paolo Taviani, senza firma ma dedicato a Vittorio ... che passa domani, unico film italiano, in concorso alla Berlinale 2022 e in sala dal 17 febbraio ... E ancora una considerazione di Paolo Taviani su LEONORA ADDIO che utilizza, oltre al materiale di ...

In sala "Una femmina", ribellione di una donna alla 'ndrangheta askanews Call of Duty Vanguard: inizia oggi la Stagione 2, con le due nuove mappe Gondola e Casablanca Potrebbero servirvi più partite per orientarvi, ma una volta che ci riuscirete potrete sfruttare possibilità tattiche infinite. La Sala sul tetto che collega i due edifici del Mercato è ...

Spezia-Fiorentina 1-2. L'ex Italiano passa al Picco al 7’ con una percussione di Milenkovic che Kiwior ferma in maniera provvidenziale. Mister Motta prova a cambiare l’inerzia della gara e ne getta nella mischia tre allo scoccare dell’11’: dentro ...

5: non fornisce supporto in nessuna parte del campo.(11' st Colley 5: entra male, troppo ... Meglio quando si mette a specchio con Italiano ma la mancanza di piedi buoni controsquadra ...... che passa domani, unico film italiano, in concorso alla Berlinale 2022 e indal 17 febbraio ... E ancoraconsiderazione di Paolo Taviani su LEONORA ADDIO che utilizza, oltre al materiale di ...Potrebbero servirvi più partite per orientarvi, ma una volta che ci riuscirete potrete sfruttare possibilità tattiche infinite. La Sala sul tetto che collega i due edifici del Mercato è ...al 7’ con una percussione di Milenkovic che Kiwior ferma in maniera provvidenziale. Mister Motta prova a cambiare l’inerzia della gara e ne getta nella mischia tre allo scoccare dell’11’: dentro ...