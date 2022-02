Il "Convoglio della libertà" ora si dirige a Bruxelles (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le autorità belghe controllano i veicoli diretti a Bruxelles per partecipare ai "Convogli della libertà", la protesta contro le restrizioni sanitarie ispirata al "Freedom Convoy" dei camionisti del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le autorità belghe controllano i veicoli diretti aper partecipare ai "Convogli", la protesta contro le restrizioni sanitarie ispirata al "Freedom Convoy" dei camionisti del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Parigi tafferugli con i no vax sugli Champs-Elysées. Cinque fermi nei controlli al 'convoglio della libertà'. Seq… - SkyTG24 : Covid, 'Convoglio della libertà”: centinaia di mezzi verso #Bruxelles. FOTO - SkyTG24 : #Parigi, centinaia di veicoli per il “Convoglio della libertà”: fermi e multe. FOTO - mitsouko1 : RT @VarianteTorino: Il convoglio della libertà nasce per difendere pacificamente libertá, costituzione e diritti. Quelli di tutti. Basta m… - ParliamoDiNews : Il `Convoglio della libertà` ora si dirige a Bruxelles – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra ##CovidAddio?… -