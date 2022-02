‘Gran Turismo’ in protesta lungo la A1: in scena una ‘marcia funebre’ (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da Napoli a Caianello e ritorno, in autostrada, a passo d’uomo per protestare contro i mancati aiuti da parte del Governo. E’ la motivazione che ha spinto, questa mattina, i titolari delle società di autobus turistici a invadere e rallentare la marcia lungo l’autostrada A1 tra il nodo Villa Literno – Pomigliano e l’attacco con la Statale 372. I Gran Turismo si sono dati appuntamento in via Gianturco a Poggioreale e da lì ha cominciato la propria marcia ‘funebre’, anticipati da un carro in testa al codone. Una manifestazione alla quale hanno aderito anche Confesercenti e Federnoleggio Campania che fa seguito a quella già messa in atto ad aprile 2021 quando i grossi mezzi di trasporto bloccarono via Santa Lucia, strada in cui c’è la sede della Regione Campania. La richiesta di allora era legata ai ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da Napoli a Caianello e ritorno, in autostrada, a passo d’uomo perre contro i mancati aiuti da parte del Governo. E’ la motivazione che ha spinto, questa mattina, i titolari delle società di autobus turistici a invadere e rallentare la marcial’autostrada A1 tra il nodo Villa Literno – Pomigliano e l’attacco con la Statale 372. I Gran Turismo si sono dati appuntamento in via Gianturco a Poggioreale e da lì ha cominciato la propria marcia ‘, anticipati da un carro in testa al codone. Una manifestazione alla quale hanno aderito anche Confesercenti e Federnoleggio Campania che fa seguito a quella già messa in atto ad aprile 2021 quando i grossi mezzi di trasporto bloccarono via Santa Lucia, strada in cui c’è la sede della Regione Campania. La richiesta di allora era legata ai ...

