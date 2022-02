F1, Sprint Race confermate nel 2022: saranno a Imola, in Austria e in Brasile, otto punti al vincitore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Anche nel Mondiale 2022 di Formula 1 ci saranno le Sprint Race, le mini gare del sabato sperimentate nella scorsa stagione che serviranno per determinare la griglia di partenza della gara standard della domenica. Inizialmente sei, anche per quest’anno si è deciso in extremis di mantenere a tre il numero dei weekend con le gare Sprint, cambiando però le location. Per la precisione, le troveremo a Imola, in Austria e in Brasile (come l’anno scorso in questo caso). A differenza dello scorso campionato, vincere una gara Sprint sarà molto più remunerativo in termini di punti: al vincitore ne andranno infatti 8, via via a scalare fino all’ottava posizione che vale un punto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Anche nel Mondialedi Formula 1 cile, le mini gare del sabato sperimentate nella scorsa stagione che serviranno per determinare la griglia di partenza della gara standard della domenica. Inizialmente sei, anche per quest’anno si è deciso in extremis di mantenere a tre il numero dei weekend con le gare, cambiando però le location. Per la precisione, le troveremo a, ine in(come l’anno scorso in questo caso). A differenza dello scorso campionato, vincere una garasarà molto più remunerativo in termini di: alne andranno infatti 8, via via a scalare fino all’ottava posizione che vale un punto. SportFace.

Advertising

FrankBosone : @GiulyDuchessa Solo per la statistica. La griglia di partenza del GP della domenica sarà data dall’ordine di arrivo della Sprint Race. - mynameistaken8 : Praticamente la pole position viene decisa durante le quali del venerdì, mentre dal secondo in poi vale la posizion… - ReganTarriot : RT @GiulyDuchessa: F1 commission : nelle 3 Sprint Race ???? ???? ???? l’assegnazione della Pole Position per il Gran Premio andrà al pilota più… - Sabri469 : RT @mult1formula: ??Sprint Race Le gare sprint saranno 3: Emilia Romagna, Austria e Brasile. La poleposition viene assegnata a chi farà il… - mult1formula : ??Sprint Race Le gare sprint saranno 3: Emilia Romagna, Austria e Brasile. La poleposition viene assegnata a chi f… -