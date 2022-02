Egitto, gli scrittori raccontano la rivoluzione del 2011. Seconda Parte (Di lunedì 14 febbraio 2022) (qui la prima Parte) Per l’undicesimo anniversario della rivolta che il 25 gennaio 2011 ha rovesciato il regime di Mubarak, il giornalista e critico egiziano Muhammad Omar Janadi si interroga sull’influenza che il fenomeno ha avuto sulla letteratura egiziana contemporanea. Attraverso la piattaforma online indipendente Mada Masr, ha invitato alla riflessione una serie di scrittori, chiedendo loro di raccontare, dal proprio punto di vista, quello che ha significato per l’ambiente culturale egiziano una delle rivolte più importanti della cosiddetta “primavera … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 febbraio 2022) (qui la prima) Per l’undicesimo anniversario della rivolta che il 25 gennaioha rovesciato il regime di Mubarak, il giornalista e critico egiziano Muhammad Omar Janadi si interroga sull’influenza che il fenomeno ha avuto sulla letteratura egiziana contemporanea. Attraverso la piattaforma online indipendente Mada Masr, ha invitato alla riflessione una serie di, chiedendo loro di raccontare, dal proprio punto di vista, quello che ha significato per l’ambiente culturale egiziano una delle rivolte più importanti della cosiddetta “primavera … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

twMec : RT @sergio_scorza: nucleari sui suoi confini capaci di polverizzare Mosca in 10 secondi. Se la #NATO dovesse applicare gli stessi parametr… - Marilen97832318 : RT @sergio_scorza: nucleari sui suoi confini capaci di polverizzare Mosca in 10 secondi. Se la #NATO dovesse applicare gli stessi parametr… - sitornaasperare : RT @AMAS66086910: Per fare isee con figli basta la residenza. Per gli assegni basta un contrattino fasullo di 6 mesi. Dopo aver fatto que… - sunrisesrose : RT @sergio_scorza: nucleari sui suoi confini capaci di polverizzare Mosca in 10 secondi. Se la #NATO dovesse applicare gli stessi parametr… - AnnaP1953 : RT @AMAS66086910: Per fare isee con figli basta la residenza. Per gli assegni basta un contrattino fasullo di 6 mesi. Dopo aver fatto que… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto gli Perché nei discorsi sull'ambiente bisogna considerare di più l'Africa Gli investimenti e la diplomazia stanno già guardando sempre più spesso al continente africano. Per ... che nel 2021 (come Cop26) si è tenuto in Scozia, quest'anno si terrà in Egitto, al Cairo. A ...

Nascono gli Utravel Club per i viaggi 'under 30' La regia è affidata al Guru: un coordinatore che guida, assiste, consiglia, anima e coinvolge gli ... La prima partenza è a metà marzo per l'Egitto: la data è già sold out, ma il calendario prevede ...

Egitto, gli scrittori raccontano la rivoluzione del 2011. Prima Parte | il manifesto Il Manifesto Egitto, gli scrittori raccontano la rivoluzione del 2011. Seconda Parte come una sorta di diario che fornisce in maniera espressiva un quadro dell’esperienza della rivoluzione egiziana e documenta alcune posizioni politiche all’interno di piazza Tahrir come nel resto dell ...

Nascono gli Utravel Club per i viaggi dei giovani under 30 Sono gli Utravel Club, hotel in destinazioni sia nazionali che internazionali ... La prima partenza è a metà marzo per l’Egitto: la data è già sold out, ma il calendario è molto ricco e prevede oltre ...

investimenti e la diplomazia stanno già guardando sempre più spesso al continente africano. Per ... che nel 2021 (come Cop26) si è tenuto in Scozia, quest'anno si terrà in, al Cairo. A ...La regia è affidata al Guru: un coordinatore che guida, assiste, consiglia, anima e coinvolge... La prima partenza è a metà marzo per l': la data è già sold out, ma il calendario prevede ...come una sorta di diario che fornisce in maniera espressiva un quadro dell’esperienza della rivoluzione egiziana e documenta alcune posizioni politiche all’interno di piazza Tahrir come nel resto dell ...Sono gli Utravel Club, hotel in destinazioni sia nazionali che internazionali ... La prima partenza è a metà marzo per l’Egitto: la data è già sold out, ma il calendario è molto ricco e prevede oltre ...