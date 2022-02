“È nera, ora lo scopre”. Al GF Vip spifferata-boom su Jessica Selassié: colpa di Barù e Delia (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questi giorni Barù è al centro del gossip per un bacio scambiato con Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata ormai un mese fa come concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Delia ha rotto gli equilibri che si erano creati al GF Vip 6, a iniziare dal rapporto di amicizia tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Non solo, dopo aver dato un bacio a Barù ha scatenato la gelosia di Jessica Selassiè e ha iniziato a flirtare con Antonio Medugno, il giovane tiktoker entrato al GF Vip 6 insieme a Gianluca Costantino, svelandogli anche che vorrebbe avere un rapporto a tre con lui e il marito Alex Belli. Ma torniamo al bacio tra Delia e Barù, che solo pochi giorni fa hanno confermato il gossip che in casa circolava da una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questi giorniè al centro del gossip per un bacio scambiato conDuran, la moglie di Alex Belli entrata ormai un mese fa come concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.ha rotto gli equilibri che si erano creati al GF Vip 6, a iniziare dal rapporto di amicizia tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Non solo, dopo aver dato un bacio aha scatenato la gelosia diSelassiè e ha iniziato a flirtare con Antonio Medugno, il giovane tiktoker entrato al GF Vip 6 insieme a Gianluca Costantino, svelandogli anche che vorrebbe avere un rapporto a tre con lui e il marito Alex Belli. Ma torniamo al bacio tra, che solo pochi giorni fa hanno confermato il gossip che in casa circolava da una ...

