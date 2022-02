Covid oggi Puglia, 2.238 contagi e 15 morti: bollettino 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.238 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 27.842 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 617, Bat: 173, Brindisi: 173, Foggia: 443, Lecce: 632, Taranto: 172, Residenti fuori regione: 20, Provincia in definizione: 2.244. Sono 96.359 le persone attualmente positive, 741 le ricoverate in area non critica, 64 in terapia intensiva. Dati complessivi: 681.474 casi totali, 8.324.021 tamponi eseguiti, 577.676 persone guarite e 7.439 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.238 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 15. I nuovi casi, individuati attraverso 27.842 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 617, Bat: 173, Brindisi: 173, Fa: 443, Lecce: 632, Taranto: 172, Residenti fuori regione: 20, Provincia in definizione: 2.244. Sono 96.359 le persone attualmente positive, 741 le ricoverate in area non critica, 64 in terapia intensiva. Dati complessivi: 681.474 casi totali, 8.324.021 tamponi eseguiti, 577.676 persone guarite e 7.439 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

