Covid: Meloni, 'non esistono ffp2 per bambini elementari, obbligo assurdo' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il Governo dei migliori ha introdotto, nel caso di un positivo in classe, l'obbligo delle mascherine ffp2 anche per i bambini delle elementari. Ora il problema è che non esistono in commercio mascherine ffp2 omologate per bambini di quella età, quelle che si trovano in commercio sono solo mascherine omologate per adulti di taglia più piccola. Ebbene sì, il tragico ministro Speranza e l'ancor più tragico Cts hanno introdotto l'obbligo per una cosa che non esiste. Mi auguro che questa ennesima assurdità venga subito cancellata, con tanto di scuse”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il Governo dei migliori ha introdotto, nel caso di un positivo in classe, l'delle mascherineanche per idelle. Ora il problema è che nonin commercio mascherineomologate perdi quella età, quelle che si trovano in commercio sono solo mascherine omologate per adulti di taglia più piccola. Ebbene sì, il tragico ministro Speranza e l'ancor più tragico Cts hanno introdotto l'per una cosa che non esiste. Mi auguro che questa ennesima assurdità venga subito cancellata, con tanto di scuse”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

