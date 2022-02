Covid, calano ancora (di poco) ricoveri e terapie intensive ma altri 281 decessi. (Di lunedì 14 febbraio 2022) Covid: dati che come ogni lunedì vano presi con il beneficio dell'inventario. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 28. 630 positivi da Covid su 283.891 tamponi e sono morte altre 281 ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 febbraio 2022): dati che come ogni lunedì vano presi con il beneficio dell'inventario. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 28. 630 positivi dasu 283.891 tamponi e sono morte altre 281 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% (-1% in 24 ore) in… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - HuffPostItalia : Gimbe: calano i vaccini nella fascia 5-11 anni e crollano in quella degli over 50 - vediamocitv2000 : RT @TV2000it: #Covid, #Agenas: intensive calano al 12% e in 10 Regioni. Protesta no-vax a Roma @Agenas_Salute @tg2000it - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri er… -