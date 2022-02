CorSport: Lobotka in forse per Barcellona-Napoli, ha un risentimento alla coscia destra (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteo Politano e Stanislav Lobotka potrebbero non essere a disposizione di Spalletti, giovedì, contro il Barcellona, nell’impegno di Europa League. Politano si è infortunato durante il match contro l’Inter e sarà sottoposto ad accertamenti, ma anche Lobotka è uscito malconcio dal campo, sabato. Lo racconta il Corriere dello Sport. Politano ha accusato un risentimento al polpaccio destro, ora dovrà sottoporsi ad esami strumentali per capire l’entità del danno. Quanto a Lobotka, il fastidio si è manifestato negli spogliatoi, al termine della partita. “Stanislav Lobotka, invece, è durato tutti i 97’, li ha giocati a una intensità pazzesca per un tempo, poi ha un po’ sofferto la presenza di Barella e, nel finale, un fastidio che ha svelato semplicemente al rientro nello spogliatoio, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteo Politano e Stanislavpotrebbero non essere a disposizione di Spalletti, giovedì, contro il, nell’impegno di Europa League. Politano si è infortunato durante il match contro l’Inter e sarà sottoposto ad accertamenti, ma ancheè uscito malconcio dal campo, sabato. Lo racconta il Corriere dello Sport. Politano ha accusato unal polpaccio destro, ora dovrà sottoporsi ad esami strumentali per capire l’entità del danno. Quanto a, il fastidio si è manifestato negli spogliatoi, al termine della partita. “Stanislav, invece, è durato tutti i 97’, li ha giocati a una intensità pazzesca per un tempo, poi ha un po’ sofferto la presenza di Barella e, nel finale, un fastidio che ha svelato semplicemente al rientro nello spogliatoio, ...

