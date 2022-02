Certificazione Unica 2022 | il nuovo modello | novità e scadenze

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il 16 marzorappresenta il termine entro il quale i sostituti d’imposta dovranno inviare le comzioni relative alla. Con il Provvedimento del 14 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha approvato ilda utilizzare per le comzioni relative all’anno 2021 insieme alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Oltre che i sostituti d’imposta, sono tenuti a inviare laanche i datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai dati ...

Advertising

InfoFiscale : Certificazione Unica 2022, novità e istruzioni relative al trattamento integrativo - orizzontescuola : Certificazione Unica 2022: tutto ciò che bisogna sapere - Ordine_CDL_NA : RT @Agenzia_Entrate: #CU 2022: pubblicati i software di compilazione e controllo della #certificazioneunica 2022 - infoiteconomia : Certificazione Unica: modello, software di compilazione e scadenze 2022 - infoiteconomia : Certificazione Unica 2022: attenzione, nuove scadenze e novità sui forfettari -

Ultime Notizie dalla rete : Certificazione Unica

... presentati in un'richiesta. Inoltre, il Gruppo dichiara di voler ottenere entro il 2024 laLeed (O+M) per un totale di circa 300 negozi". Il comunicato fa anche il punto sul ......con gli elenchi degli esercizi per entrare nei quali i titolari non chiedono alcuna, ...clausola esplicitata: registrandosi si 'rinuncia espressamente alla presentazione dei ...I sostituti d’imposta e i datori di lavoro devono inviare la Certificazione Unica 2022 all’Agenzia delle Entrate e ai lavoratori entro il 16 marzo 2022. Tra le novità principali ci sono l’aumento a ...Dopo la performance che l’ha visto tra i protagonisti dell’half time del 56esimo Super Bowl, Kendrick Lamar sarà in concerto in Italia per un’unica data giovedì ... dove ha ricevuto la certificazione ...