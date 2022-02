**Carburanti: continua corsa prezzi, in autostrada anche il gasolio oltre 2 euro** (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - anche se restano fermi i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, nel fine settimana è proseguito il movimento al rialzo dei prezzi praticati alla pompa sulla rete di distribuzione carburanti italiana: e se in autostrada la media è sopra quota 2,1 euro al litro, anche il gasolio si attesta ormai sopra la soglia psicologica dei 2 euro. Lo certifica l'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborato dalla Staffetta, che vede la media della benzina self service a 1,834 euro/litro (in rialzo di 4 millesimi, con le compagnie a 1,843 euro e le pompe bianche a 1,813), il diesel a 1,710 euro/litro (+4, compagnie 1,716, pompe bianche 1,696). Il Gpl servito si attesta a 0,818 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) -se restano fermi i listini deiconsigliati dei maggiori marchi, nel fine settimana è proseguito il movimento al rialzo deipraticati alla pompa sulla rete di distribuzione carburanti italiana: e se inla media è sopra quota 2,1 euro al litro,ilsi attesta ormai sopra la soglia psicologica dei 2 euro. Lo certifica l'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico, elaborato dalla Staffetta, che vede la media della benzina self service a 1,834 euro/litro (in rialzo di 4 millesimi, con le compagnie a 1,843 euro e le pompe bia 1,813), il diesel a 1,710 euro/litro (+4, compagnie 1,716, pompe bi1,696). Il Gpl servito si attesta a 0,818 ...

