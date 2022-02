Baricco dimesso dopo il trapianto di cellule staminali | «Finalmente a casa | grande gioia»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) «». A tre settimane daldila diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica, Alessandroha lasciato oggi, 14 febbraio, il Centro Trapiantidi Oncologia Medica dell’istituto di Candiolo Irccs, in provincia di Torino.la degenza ospedaliera con un decorso post operatorio definito «ottimale» dai medici che lo hanno avuto in cura, lo scrittore è tornato a. A dare notizia delle sue dimissioni è statostesso, mediante un post sui social: «Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell’Istituto di Candiolo: da loro ho solo ricevuto cura, attenzione ...

A dare notizia delle sue dimissioni è stato stesso, mediante un post sui social: "Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell'Istituto di Candiolo: da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e professionalità".