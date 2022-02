Al Grande Fratello i vip fanno la terza dose di vaccino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pare quasi surreale ma “mentre il mondo cade a pezzi” ci sono ancora alcuni vip o presunti tali chiusi dentro la Casa del Grande Fratello. Ebbene, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno fatto una lunga ‘quarantena’ dal covid-19 (se così vogliamo chiamarla: sono dentro la Casa di Cinecittà da 5 mesi) e hanno ricevuto in questi ultimi giorni la terza dose del vaccino. Non che la cosa sia stata resa pubblica: se lo è lasciato scappare Manila Nazzaro. L’ex Miss è andata a fare il booster con Alessandro Basciano e ha raccontato a Miriana Trevisan “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘varie e multiple’. Quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire! Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pare quasi surreale ma “mentre il mondo cade a pezzi” ci sono ancora alcuni vip o presunti tali chiusi dentro la Casa del. Ebbene, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno fatto una lunga ‘quarantena’ dal covid-19 (se così vogliamo chiamarla: sono dentro la Casa di Cinecittà da 5 mesi) e hanno ricevuto in questi ultimi giorni ladel. Non che la cosa sia stata resa pubblica: se lo è lasciato scappare Manila Nazzaro. L’ex Miss è andata a fare il booster con Alessandro Basciano e ha raccontato a Miriana Trevisan “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘varie e multiple’. Quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire! Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la ...

Grande Fratello Vip, caos per Miriana e Manila: ''Si è messa in ginocchio e?'' L'amicizia tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro è tornata a splendere dopo che l'ex Miss Italia è stata fatta fuori dalla cerchia di Soleil Sorge. Mentre il pubblico del Grande Fratello Vip nota un dettaglio assurdo, Miriana fa una rivelazione inaspettata sull' ex Miss Italia , che lascia tutti perplessi. Grande Fratello Vip, Miriana rivela tutto Al pubblico del ...

