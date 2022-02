Ai Rams il Super Bowl! Touchdown di Kupp a 1' 25' dalla fine | 23 - 20 ai Bengals

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Itrionfano in casa, come Tampa 12 mesi fa. Vincono ilBowl 56 in volata, da favoriti, su Cincinnati, con tanti brividi e almeno una chiamata arbitrale favorevole e discutibile. Al SoFi ...

I Los Angelesvincono ilBowl 56, battendo 23 a 20 i Cincinnati Bengals. Si tratta della prima vittoria in 22 anni ed è stata conquistata in casa, al Sofi di Los Angeles. Ihanno preso il vantaggio ...trionfano in casa, come Tampa 12 mesi fa. Vincono ilBowl 56 in volata, da favoriti, su Cincinnati, con tanti brividi e almeno una chiamata arbitrale favorevole e discutibile. Al SoFi ...Ai Los Angeles Rams che hanno battuto i Cincinnati Bengals va certamente ... Da Lionel Richie a Tom Jones, da Frank Sinatra a Bonnie Tayler, la colonna sonora del Super Bowl è stata un continuo ...I Los Angeles Rams alzano sotto il loro cielo il Lombardi Trophy, dato che il trionfo nel Super Bowl LVI è arrivato proprio nello stadio di casa, il fantastico SoFi Stadium di Inglewood, nei sobborghi ...