Agrifood | la Dop Economy si concentra al Nord Ma Sud e Isole crescono del 7 | 5%

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’agroalimentare italiano che coinvolge la cosiddetta “Dop” e comprende prodotti Dop, Igp ed Stg coinvolge oggi oltre 86mila operatori, 165 Consorzi autorizzati e 46 organismi di controllo. Nel 2020 raggiunge i 7,3 miliardi di euro di valore alla produzione per un -3,8% in un anno e con un trend del +29% dal 2010. Stabile il valore al consumo a 15,2 miliardi di euro per un andamento del +34% sul 2010. Prosegue anche nel 2020 la crescita dell’export che raggiunge i 3,9 miliardi di euro per un +1,6% su base annua con un dato che dal 2010 è più che raddoppiato (+104%). Mercati principali si confermano Germania (770 milioni di euro), USA (647 milioni), Francia (520 milioni) e Regno Unito (268 milioni). La fotografia è quella scattata dal XIX rapporto Ismea-Qualivita sulla Dop, presentato oggi a Roma. Tutte le regioni e le province italiane ...