Wta 500 San Pietroburgo 2022, rimonta clamorosa di Kontaveit e trionfo: Sakkari k.o. (Di domenica 13 febbraio 2022) Maria Sakkari ha sfiorato il secondo titolo in carriera, ma ha ceduto il passo ad Anett Kontaveit per 5-7, 7-6(5) 7-5, in occasione della finale del Wta 500 di San Pietroburgo 2022. Dopo San José 2018 e Ostrava 2021, ecco un'altra delusione nel circuito maggiore per la top 10 greca, che non riesce più a sbloccarsi nel circuito maggiore dopo Rabat 2019. Sakkari, semifinalista al Roland Garros e agli Us Open durante la stagione scorsa, ha condotto costantemente il gioco contro una tennista recentemente difficile da contenere sul veloce, ossia l'estone sopra citata. Dopo un parziale in lotta e vinto da una…lottatrice per definizione come Sakkari, secondo set e reazione caratteriale dell'atleta di Tallinn: tie-break potenzialmente risolutivo per l'ellenica, ma Kontaveit

