Tunisia: in piazza attivisti pro democrazia e Ennhadha (Di domenica 13 febbraio 2022) Quasi duemila persone hanno raccolto oggi l'appello del collettivo 'Cittadini contro il colpo di stato' e del partito islamico Ennhadha protestando oggi nei pressi della Città della Cultura contro le ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia piazza Tunisia: in piazza attivisti pro democrazia e Ennhadha Quasi duemila persone hanno raccolto oggi l'appello del collettivo 'Cittadini contro il colpo di stato' e del partito islamico Ennhadha protestando oggi nei pressi della Città della Cultura contro le ...

Tunisia:Comitato martiri manifesta contro Ghannouchi Membri del comitato e suoi sostenitori si sono riuniti in piazza Martire Mohamed Brahmi nel distretto di Ghazala (Ariana), dove hanno scandito numerosi slogan accusando il movimento Ennahdha e ...

Tunisia: in piazza attivisti pro democrazia e Ennhadha - Africa ANSA Nuova Europa Tunisia: in piazza attivisti pro democrazia e Ennhadha (ANSA) - TUNISI, 13 FEB - Quasi duemila persone hanno raccolto oggi l'appello del collettivo 'Cittadini contro il colpo di stato' e del partito islamico Ennhadha protestando oggi nei pressi della ...

Rifiuti dalla Tunisia all’ex Stir di Battipaglia: insorge la Sindaca “Apprendiamo dalla stampa di nuovi e intricati giri di tonnellate di rifiuti che, partiti dalla nostra regione verso la Tunisia, ora ritornano verso ... di ritrovarsi la città di Battipaglia in piazza ...

