Sci alpino | un giamaicano chiude il gigante a 35? da Odermatt – Il VIDEO di una storia di Olimpiadi

Il motto di Pierre de Coubertin è nella mente di tutti: "L'importante è partecipare". Un concetto che a livello olimpico ha sempre il suo perché, ancor di più ai Giochi Invernali, con diversi Paesi che non hanno la cultura delle migliori nazioni al mondo, ma che provano comunque a cimentarsi nelle varie discipline. Una delle storie delle Olimpiadi di Pechino 2022 è sicuramente quella di Benjamin Alexander: il classe 1983, jamaicano, che di mestiere fa il dj, ha terminato la prima manche dello slalom gigante di sci alpino a Cinque Cerchi ad addirittura 35" di ritardo dal leader Odermatt. Andiamo a rivivere la sua discesa. LA DISCESA DI BENJAMIN ALEXANDER IN gigante Foto: Lapresse

