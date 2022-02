Sci alpino, Olimpiadi finite per Petra Vlhova: non disputerà la combinata per un problema fisico (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo l’oro conquistato al cardiopalma nello slalom dei Giochi Olimpici Petra Vlhova deve suo malgrado rinunciare alla combinata alpina a causa di un’infiammazione al tendine della caviglia sinistra. La slovacca ha deciso, in comune accordo con i tecnici, di rientrare in patria per risolvere il fastidio e focalizzarsi sulla battaglia per il globo di cristallo che la vede coinvolta in un acceso duello con Mikaela Shiffrin. Per la statunitense si spalancano dunque le porte dell’oro nella gara in programma giovedì 17 febbraio. Shiffrin è reduce da una rassegna a cinque cerchi sinora disastrosa, ma può salvare baracca e burattini proprio nell’evento più snobbato del circo bianco. Crescono le possibilità di medaglia per Federica Brignone, cinque volte trionfatrice in Coppa del Mondo nella specialità e Marta Bassino, papabile outsider di peso ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo l’oro conquistato al cardiopalma nello slalom dei Giochi Olimpicideve suo malgrado rinunciare allaalpina a causa di un’infiammazione al tendine della caviglia sinistra. La slovacca ha deciso, in comune accordo con i tecnici, di rientrare in patria per risolvere il fastidio e focalizzarsi sulla battaglia per il globo di cristallo che la vede coinvolta in un acceso duello con Mikaela Shiffrin. Per la statunitense si spalancano dunque le porte dell’oro nella gara in programma giovedì 17 febbraio. Shiffrin è reduce da una rassegna a cinque cerchi sinora disastrosa, ma può salvare baracca e burattini proprio nell’evento più snobbato del circo bianco. Crescono le possibilità di medaglia per Federica Brignone, cinque volte trionfatrice in Coppa del Mondo nella specialità e Marta Bassino, papabile outsider di peso ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - zazoomblog : Sci alpino Pechino 2022: cancellata la seconda prova della discesa femminile. Non verrà recuperata - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: seconda prova cancellata domani se ne faranno due? - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Olimpiadi in DIRETTA: si parte alle 6.45 De Aliprandini ci crede! - #alpino #Gigante… -